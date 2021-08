O número de turistas (412.735) e de excursionistas (376.672) subiram "1.634,5% e 650,2%, respetivamente", comparativamente ao mesmo mês de 2020, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

O período médio de permanência dos visitantes situou-se em 1,8 dias, ou mais 0,5 dias, em termos anuais, devido à proporção dos turistas (52,3% do total) ter crescido 20,1 pontos percentuais, referiu.

O número de visitantes da China fixou-se em 724.342, aumentando 989,4%, em termos anuais, 293.927 dos quais com visto individual.

Das nove cidades do delta do rio das Pérolas entraram ao território 426.991 visitantes, dos quais 49,8% oriundos da cidade vizinha de Zhuhai. De Hong Kong chegaram 59.135 visitantes e de Taiwan 5.800.

Entre janeiro e julho, Macau recebeu 4.717.236 visitantes, mais 41,4% do que no período homólogo de 2020, com o número de turistas (2.471.392) e de excursionistas (2.245.844) a registar um aumento de 57,5% e 26,6%, respetivamente.

O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,6 dias, mais 0,2 dias, em termos anuais, acrescentou a DSEC.

Macau, cuja economia depende fortemente do turismo, recebeu quase 40 milhões de visitantes em 2019, mas apenas 5.896.848 em 2020.

Desde o início da pandemia de covid-19, o território registou apenas 63 casos da doença, mas apesar de uma situação controlada, a região tem perdido visitantes e, mesmo após uma recuperação tímida que se verificou nos primeiros meses deste ano, Macau continua muito longe dos números de 2019, com grande impacto económico para a capital mundial do jogo.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.601 pessoas e foram registados 1.009.571 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

EJ // JH

Lusa/Fim