Este número (2.551.318) representa uma "recuperação de 82,4%" de entradas de visitantes em relação a junho de 2019, ainda antes da pandemia de covid-19, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Depois de três anos de rigorosas restrições devido à pandemia da covid-19, o território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir do início do ano passado.

No entanto, em termos mensais, o valor representa "um decréscimo de 5,2%, face a maio de 2024", indica-se no comunicado.

Em junho, o número de excursionistas (1.316.114) e o de turistas (1.235.204) subiram, em termos anuais, 25,8% e 6,1%, respetivamente.

Já entre janeiro e junho o número de visitantes em Macau totalizou 16.719.983, mais 43,6% face ao período homólogo de 2023.

A maioria dos visitantes registados no primeiro semestre continua a ser da China: 11.537.999, ou mais 52,9% em termos anuais, refere a DSEC.

