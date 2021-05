Estes dados vêm confirmar o aumento gradual do número de turistas, oriundos sobretudo da China, em forte queda devido ao impacto da pandemia da covid-19 no território.

Em abril, entraram em Macau 450.579 turistas, registando 344.240 excursionistas, de acordo com o comunicado da DSEC.

A maioria dos visitantes (730.934) era oriunda da China, num aumento 68,6 vezes em termos anuais. Destes, 300.467 tinham vistos individuais, cuja emissão, suspensa desde o início da pandemia, em janeiro do ano passado, foi retomada em meados de agosto de 2020.

Mais de 383 mil visitantes eram oriundos de "nove cidades do delta do rio das Pérolas da Grande Baía", sendo 47,3% destes provenientes da cidade vizinha de Zhuhai.

De Hong Kong chegaram 56.760 visitantes e de Taiwan 7.091, indicou.

Macau recebeu 2.533.247 visitantes nos primeiros quatros meses de 2021, menos 21,6% do que no período homólogo do ano anterior.

O número de turistas, 1.369.771, diminuiu 10,3% e o de excursionistas, 1.163.476, desceu 31,7%, em relação ao período homólogo do ano passado.

O território diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020. Até agora, as autoridades detetaram 50 casos.

Apesar disso, Macau, que fechou as fronteiras a estrangeiros em 18 de março do ano passado, continua a manter fortes restrições fronteiriças, limitando as entradas a residentes e cidadãos da China.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.456.282 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.017 pessoas dos 845.224 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CZL // EJ

Lusa/Fim