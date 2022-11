De acordo com as estatísticas do turismo, entre julho e setembro o país recebeu 239.642 hóspedes, uma variação de 405,6% em relação a igual período do ano passado, com 47.398 turistas.

No terceiro trimestre de 2022, o Reino Unido continuou a ser o principal país de proveniência de turistas para Cabo Verde, com 32,3% do total das entradas, seguido de Portugal (15,5%), Alemanha (10,7%), Países Baixos (9,7%) e França (3,0%).

Em relação às ilhas, o Sal continuou a ser a mais procurada, representando cerca de 70,1% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da Boa Vista, com 16,3%, Santiago, com 8,0%, e São Vicente, com 2,9%.

No período em análise, os residentes em Cabo Verde contribuíram com 6,1% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros e 3,4% das dormidas.

Os hotéis continuam sendo os estabelecimentos mais procurados, representando 95,9% do total das entradas, seguindo-se as residências, com 1,7%, e as pensões, com 1,2%.

No período em análise, também as dormidas no arquipélago aumentaram, chegando a 1.128.811 noites, mais 381,7% face ao mesmo período de 2021, em que foi de 234.354 noites.

Neste quesito, o Sal continuou no primeiro lugar, com 63,3%, seguida da Boa Vista, com 30,4%, Santiago, com 3,3%, e S. Vicente com 1,6% das dormidas no país.

O Reino Unido passou a ocupar o primeiro lugar nas dormidas, com 36,4% do total, seguido de Portugal (15,4%), Alemanha (11,5%), Países Baixos (9,0%) e França, com 2,2%.

Segundo o INE, os Suíços foram os que permaneceram mais tempo no arquipélago, com uma estadia média de 6,1 noites.

De acordo com as estatísticas, a maioria dos turistas provenientes do Reino Unido preferiu como destino as ilhas de Sal (56,8% das dormidas) e Boa Vista (43,0%), enquanto os provenientes da Portugal, além do Sal (80,2%) e Boa Vista (13,3%), foram ainda para Santiago, com 3,8%.

Já as dormidas dos residentes da Alemanha e dos países Baixos distribuíram-se principalmente pelas ilhas do Sal e da Boa Vista, tendo todos preferido ficar em hotéis.

Durante o terceiro trimestre de 2022, em média, a taxa de ocupação-cama a nível geral, aumentou para 59%, ainda de acordo com aquele instituto cabo-verdiano.

Depois de registar um recorde de 819 mil turistas em 2019, o setor, que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde, viu a procura cair mais de 60% em 2020, devido às restrições impostas para conter a pandemia de covid-19.

Com alguma retoma da procura turística, o país cresceu 7% em 2021, segundo dados do INE. Entretanto, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, o Governo cabo-verdiano reviu de 6% para 4% a perspetiva de crescimento económico em 2022.

Contudo, uma nova revisão do crescimento, feita nas últimas semanas pelo Governo e pelo Banco de Cabo Verde, estima que poderá afinal ser superior a 8% do PIB este ano.

