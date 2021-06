No total, o país contabiliza atualmente 8.986 internados por complicações ligadas ao coronavírus que provoca a doença da covid-19, sendo que 1.345 estão em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, foram internadas em hospitais mais 42 pessoas e mais 13 nos cuidados intensivos, o que representa menos 39 hospitalizações do que no dia anterior e menos um internamento em cuidados intensivos no que no sábado.

O balanço diário indica ainda terem sido registadas mais 17 mortes por covid-19 e mais 1.578 casos de infeção no país, elevando o número de vítimas mortais desde o início da pandemia para 110.968 pessoas e o número de doentes para 5,77 milhões.

Desde o início da campanha de vacinação, em dezembro passado, 21,2 milhões de pessoas receberam já as duas doses da vacina, ou seja, 31,6% da população total, e 33,3 milhões (49,5%) receberam uma dose.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PMC // VAM

Lusa/Fim