Em 2022, o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social na UE era de 95,3 milhões, 22% da população do bloco.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros, a Roménia apresentou, no ano passado, a maior quota (32%) de pessoas em risco, seguindo-se a Bulgária (30%), a Espanha (27%) e a Grécia (26%).

As menores taxas de pessoas em risco de pobreza e exclusão social foram registadas na República Checa (12%), Eslovénia (14%), Finlândia e Polónia (16% cada).

Em Portugal, havia, em 2023, 20,1% de pessoas que viviam em agregados familiares com pelo menos um dos três riscos de pobreza e exclusão social: risco de pobreza, privação material e social grave e/ou viver num agregado familiar com intensidade de trabalho muito baixa.

IG // FPA

Lusa/fim