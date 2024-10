"O número de ocorrências criminais relatadas à polícia por município totalizou 5.671" no ano passado, contra 4.662 registadas em 2022, refere o relatório do INE, divulgado na página oficial, relativo às estatísticas criminais de 2023.

O relatório assinala que a "maioria das ocorrências criminais aconteceu no município de Díli, com um total de 2.653 casos, correspondendo a 46,8%" de todos os casos registados.

Oecussi aparece em segundo lugar com o maior registo de ocorrências criminais registadas pela polícia com 533 casos, seguido de Baucau, com 522, e de Bobonaro, com 340.

Os municípios com o menor número de ocorrências criminais registadas pela polícia timorense foram o de Manufahi, com 46 casos, Ainaro, com 96, e Covalima, com 109.

Os dados do INE indicam que o crime mais relatado à polícia foi o de "ofensa à integridade física simples", com um total de 2.567 casos, seguido de "ameaça", com 379 casos, "contrabando", com 358 casos, "maus-tratos a cônjuge", com 320 casos, e "dano simples", com 313 casos.

Os crimes menos relatos à polícia foram a "condução sem carta", com apenas 55 casos registados, e "burla agravada", com 60 casos, refere o relatório.

As estatísticas criminais do INE demonstram também que o total de suspeitos envolvidos em ocorrências criminais foi de 4.037 pessoas, a maioria das quais envolvida em crimes no município de Díli.

"As faixas etárias mais frequentemente associadas a crimes foram entre 20-29 anos, com 1.476 suspeitos, e entre 30-39 anos, com 1.088 suspeitos", acrescenta o relatório.

MSE // EJ

Lusa/Fim