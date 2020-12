Segundo a mesma fonte, registaram-se, pelo menos, 1.605.583 mortes por SARS-CoV-2 e foram oficialmente diagnosticados mais de 71.660.020 casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais, pelo menos, 45.087.800 foram considerados curados.

Este número de diagnósticos registados reflete, no entanto, apenas uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam só os casos graves e muitos países pobres têm capacidade limitada para fazer testes.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 11.332 óbitos e 631.878 novos casos em todo o mundo.

Os países que somam o maior número de mortes, nas últimas 24 horas, são os Estados Unidos, com 3.007 novas mortes, o Brasil (686) e o México (685).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 297.843 mortes para 16.067.031 infeções, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 6.246.605 pessoas foram declaradas recuperadas naquele país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 181.123 mortes e 6.880.127 casos, a Índia com 143.019 mortes (9.857.029 casos), o México com 113.704 mortes (1.241.436 casos) e a Itália com 64.036 mortos (1.825.775 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 154 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (111), Itália (106) e Espanha (102).

A Europa totaliza, hoje, 477.631 mortes para 22.049.115 casos diagnosticados às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa), enquanto a América Latina e as Caraíbas contabilizam 470.404 mortes (13.995.401 casos).

Os Estados Unidos e o Canadá somam 311.169 mortes (16.520.007 casos), a Ásia 205.005 óbitos (13.070.649 casos) e o Médio Oriente 84.428 mortes (3.630.178 casos).

O continente africano tem 56.004 mortes (2.364.161 casos), enquanto a Oceânia regista 942 mortes (30.515 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e com informações fornecidas pela Organização Mundial de Saúde.

Em Portugal morreram 5.461 pessoas dos 344.700 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

