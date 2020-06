Estes dados representam uma subida em comparação com os valores de terça-feira, dia em que o país registou 34 óbitos diários e 210 novos contágios.

No total, e desde o início da crise da doença da covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 34.448 vítimas mortais.

Com a identificação dos 329 novos contágios em relação a terça-feira, Itália totaliza, até à data, 237.828 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus.

As autoridades italianas admitem que este número de novas infeções representa um aumento em relação aos valores dos últimos três dias, realçando, no entanto, que estão a ser realizados mais testes de rastreio (77.701) do que é habitual.

Em relação aos casos de infeção ativos neste momento no país, a Proteção Civil italiana destacou que já são menos de 24 mil.

São atualmente 23.925, com uma diminuição de 644 doentes em comparação a terça-feira.

Entre os novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 73% foram registados na Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a região mais afetada do país.

Pessoas dadas como curadas e recuperadas no país são, neste momento, 179.455, um aumento de 929 em comparação ao dia anterior.

Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, em 04 de maio, uma retoma gradual da atividade económica, após mais de dois meses de confinamento.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

