De acordo com uma notícia transmitida hoje televisão estatal NHK morreram até hoje 1.001 pessoas devido á covid-19 no Japão.

A estação explica que o número de vítimas mortais por covid-19 aumentou depois de terem sido contabilizados os últimos dados referentes a Tóquio e Saitama, a cidade japonesa que regista o mais número de mortos (327) e de infeções (9.411).

O último balanço também inclui os 13 mortos registados entre os passageiros de um cruzeiro que se encontrava submetido a isolamento, em Yokohama (sul de Tóquio) antes de ter sido autorizado o desembarque.

A este número junta-se ainda o viajante de uma companhia aérea que se tinha submetido a um período de confinamento no aeroporto de Tóquio e que acabou por morrer.

A primeira vítima mortal por infeção do novo coronavírus no país foi uma paciente com mais de 80 anos de idade, no passado mês de fevereiro.

Na semana passada o número de infeções diárias aumentou na capital japonesa e também em outras regiões do país.

Segundo as autoridades, as novas infeções estão a afetar pessoas com menos de 30 anos de idade.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.689 pessoas das 48.636 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

