O balanço inclui ainda mais de 200 mortos, acrescentou Reiner Haseloff.

Um médico saudita conduziu intencionalmente um carro contra um mercado de Natal repleto de compradores, matando pelo menos cinco pessoas.

As autoridades detiveram um homem de 50 anos no local do ataque, na sexta-feira à noite, e levaram-no sob custódia para interrogatório.

Vários meios de comunicação social alemães identificaram o homem como Taleb A., ocultando o seu apelido, em conformidade com as leis de privacidade, e referiram que se tratava de um médico, especialista em psiquiatria e psicoterapia.

Descrevendo-se a si próprio como um antigo muçulmano, partilhou diariamente dezenas de 'tweets' e 'retweets' centrados em temas anti-islâmicos, criticando a religião e felicitando os muçulmanos que abandonaram a fé.

Acusou também as autoridades alemãs de não terem feito o suficiente para combater o que ele disse ser a "islamização da Europa".

Alguns descrevem-no como um ativista que ajudou mulheres sauditas a fugir do seu país.

O autor do ataque, que vive na Alemanha há quase duas décadas, também manifestou o seu apoio à Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita e anti-imigração.

Recentemente, parecia estar concentrado na sua teoria de que as autoridades alemãs estavam a visar os requerentes de asilo sauditas.

