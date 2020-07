De acordo com o coordenador do COES, Dionísio Cumba, esta semana foram analisadas no país mais 283 novas amostras, das quais 111 deram positivo para covid-19.

"O nosso total acumulado no país é de 1.765, desde o início da pandemia", disse o médico guineense, na conferência de imprensa sobre a evolução da covid-19 no país.

"Infelizmente, temos a anunciar mais um caso de óbito, uma jovem, de 22 anos, que morreu em Bafatá", salientou o médico guineense, elevando o número de vítimas mortais para 25.

Dionísio Cumba disse também que mais 359 pessoas foram dadas como "livres de infeção", elevando para 676 o número de recuperados.

Em relação aos internados, o médico precisou que estão 30 pessoas hospitalizadas, nomeadamente 16 no Hospital Nacional Simão Mendes, nove em Cumura e cinco em Bor.

"No total, subtraindo o número de mortos e de recuperados há 1.064 casos ativos no país", dos quais 1.027 estão no Setor Autónomo de Bissau, 35 estão na região de Biombo, 18 em Cacheu, 10 em Bafatá, dois em Gabu, 10 em Oio e um em Tombali, disse.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

MSE // VM

Lusa/Fim