No total, desde o início da epidemia, registaram-se 28.802 mortes por covid-19 em França, das quais 18.475 ocorreram em hospitais.

A direção-geral da saúde francesa não atualizou os números relativos a mortes em lares de idosos.

Na sexta-feira, último dia para o qual foram disponibilizados dados destas instituições, 10.327 pessoas tinham morrido.

No total, França regista 14.322 pessoas hospitalizadas por covid-10 e 1.319 estão em unidades de cuidados intensivos, onde o saldo entre admissões e altas permanece negativo, com menos seis doentes.

A diminuição do número de mortes ocorre dois dias antes de o país iniciar a segunda fase de desconfinamento, a 02 de junho, quando reabrirão bares e restaurantes, depois de este fim de semana ter sido autorizada a frequência de parques e jardins.

As autoridades sanitárias apelaram à população para não esquecer que o vírus ainda circula e sublinharam a importância de manter o distanciamento social e aumentar as precauções com os idosos e os doentes crónicos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

