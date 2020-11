Número de internados em cuidados intensivos sobe para 491

Portugal tem hoje 491 pessoas diagnosticadas com covid-19 internadas em cuidados intensivos, mais seis do que no sábado, tendo igualmente subido para 3.151 os internamentos em enfermaria (mais 126),segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).