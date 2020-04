Sérgio Lobo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse que do total de 24 casos confirmados, o país tem agora apenas 12 casos ativos.

"Temos um aumento grande do número de casos recuperados, mais 10", disse Sérgio Lobo na conferência de imprensa diária de atualização da situação da covid-19 na Sala de Situação instalada no Centro de Convenções de Díli.

No que se refere a dois professores portugueses que estão em isolamento depois de testes positivos, Sergio Lobo confirmou que tiveram já uma primeira nova análise com resultado negativo, estando à espera da confirmação do segundo resultado negativo para poderem ter alta.

"Os dois cidadãos portugueses tiveram o primeiro teste negativo", disse.

Globalmente as autoridades realizaram já testes a 652 pessoas, das quais 435 registaram resultados negativos, estando 193 ainda à espera de conhecer os resultados.

Em quarentena, tanto em infraestruturas do Estado como em auto confinamento em casa, estão 374 pessoas, entre os quais 40 profissionais de saúde.

Já completaram a quarentena um total de 1.775 pessoas.

Timor-Leste não regista qualquer novo caso positivo desde 24 de abril.

