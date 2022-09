De acordo com o relatório de atividade de 2021 do Mediador de Crédito, divulgado pelo supervisor bancário, o número de processos abertos subiu de 540 em 2020 para 646 em 2021, um crescimento de 20% de novos processos.

Considerando a atividade desde o seu início, em 2009, o número de processos abertos totalizou 5.927 processos no final do ano passado.

Os processos dizem respeito, em regra, "a pedidos de mediação relacionados com determinado produto ou situação creditícia (renegociação ou obtenção de crédito), ou a pedidos de esclarecimentos ou de informações em matéria de crédito, sendo, como tal, subsequentemente classificados como processos de mediação ou processos de esclarecimentos".

Dos 646 novos processos abertos no ano passado 29 foram processos de mediação, 407 processos de esclarecimentos e 33 processos classificados como "arquivados", ou seja, processos que não evoluíram para mediação ou por os requerentes não terem disponibilizado os elementos solicitados para dar sequência ao assunto, ou terem chegado a acordo com a instituição de crédito no âmbito da tentativa prévia de negociação.

O relatório indica que os processos abertos incluíam, ainda, 27 processos que não se enquadravam nas competências de mediador do crédito e 150 processos que, no final do ano, se encontravam pendentes de classificação.

"Considerando quer os processos abertos em 2021, quer os processos transitados de anos anteriores, o número de processos enquadrados nas competências do Mediador do Crédito registou um aumento de 636 entre o final de 2020 e o final de 2021, que compara com 448 entre o final de 2019 e o final de 2020", indica.

Segundo os dados, os pedidos apresentados pelos requerentes diretamente ao Mediador do Crédito (405) continuaram a ser predominantes, representando 63% do total, destacando-se também os pedidos recebidos através do Banco de Portugal, que deram origem a 215 processos (33% do total), o que representa um crescimento de 34% face aos processos com a mesma proveniência registados em 2020.

O relatório indica ainda que foram abertos 26 processos com origem em pedidos encaminhados pelo Gabinete do Secretário de Estado das Finanças (4% do total), o que compara com 25 processos no ano anterior.

Em 2021, os processos abertos continuaram a respeitar maioritariamente (96%) a particulares ou empresários em nome individual, sendo de 4% o peso dos processos apresentados por pessoas coletivas.

No que diz respeito aos temas, o mais relevante continuou a ser a renegociação de créditos de particulares, que representou 52% do total, destacando-se, igualmente, "os processos relativos à mediação de "outros assuntos", requerida por particulares, que tiveram um peso de 41%, englobando, principalmente, pedidos enviados a instituições de crédito relacionados com pretensões diversas sobre créditos".

O relatório assinala ainda que "para o período compreendido entre 2009 e 2021, [foi verificada] uma taxa de sucesso global de 65%, inalterada face à verificada até ao final do ano precedente".

Relativamente aos primeiros dados deste ano, no primeiro trimestre de 2022, foram abertos 107 processos até ao dia 26 de março, o que compara com 156 processos no período homólogo do ano anterior.

"Em termos mensais, foram abertos 39 processos em janeiro, 35 processos em fevereiro e 33 processos em março de 2022 (até dia 26), o que compara com 45, 53 e 58 processos nos períodos homólogos de 2021, respetivamente", indica.

AAT // CSJ

Lusa/Fim