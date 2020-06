Fontes do Governo, da Fretilin e da Presidência da República, disseram à Lusa que a lista vai ser enviada no início da semana pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak, para o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo.

Recorde-se que o atual Governo timorense é liderado por Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP), contando com o apoio da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) -- maior partido no Parlamento e que substituiu o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão no Governo -- e ainda pelo Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), da atual vice-primeiro-ministro, Berta do Santos.

O primeiro-ministro solicitou na quinta-feira aos novos membros indigitados que obtivessem Certificados de Registo Criminal, segundo fonte do Governo.

A lista, à qual a Lusa teve acesso, inclui a nomeação de José Reis, vice-secretário-geral adjunto da Fretilin, como vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento.

Joaquim Amaral vai coadjuvar o primeiro-ministro na Coordenação dos Assuntos Económicos enquanto Adalgiza Magno vai assumir o cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

A pasta da Educação, Juventude e Desporto vai ser assumida por Armindo Maia, que ocupou o cargo no primeiro Governo depois da restauração da independência, enquanto José Lucas da Silva assumirá o cargo de ministro do Turismo, Comércio e Indústria.

Vitor Soares assumirá as funções de ministro do Petróleo e Assuntos Minerais.

Inácia Teixeira será a nova vice-ministra do Turismo, Leovegildo dos Santos vice-ministro do Comércio e Indústria e Lino Torrezão o vice-ministro da Administração Estatal.

Elizário Ferreira tomará posse como novo Secretário de Estado das Cooperativas e Abraão Saldanha como secretário de Estado da Juventude e Desporto.

Além desta lista proposta pela Fretilin deverá haver ainda outras mexidas no Governo com o atual secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE), Julião da Silva (KHUNTO), a passar para o cargo de vice-ministro dos Negócios Estrangeiros.

No seu lugar entrará um outro militante do KHUNTO, segundo fontes do Governo.

O partido deverá ocupar ainda o cargo de vice-ministro do Interior, mantendo-se, pelo menos para já, o atual ministro da Defesa no cargo de ministro interino do Interior.

Recorde-se que no final de maio o Presidente da República deu posse a um primeiro grupo de oito novos membros do Governo.

Armanda Berta dos Santos foi empossada no cargo de vice-primeira-ministra, funções que vai acumular com as de ministra da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) e Fidelis Magalhães assumiu o cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Francisco Jerónimo ocupou a pasta dos Assuntos Parlamentares e da Comunicação Social, Fernando Hanjam a das Finanças, enquanto Miguel Pereira de Carvalho assumiu o cargo de ministro da Administração Estatal e Odete Belo o de ministra da Saúde.

O chefe de Estado deu ainda posse a Júlio Sarmento da Costa 'Meta Mali', como ministro dos Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional, e a Pedro Reis como ministro da Agricultura e Pescas.

Estes oito membros do executivo saíram de uma nova maioria parlamentar, que representam 41 dos 65 deputados.

Berta dos Santos é do KHUNTO, Fidelis Magalhães do PLP, Meta Mali do PD e os restantes foram nomeados pela Fretilin.

