Durante uma declaração esta semana, a OMS afirmou que duas crianças no Sudão - uma do estado de Darfur do Sul e outra do estado de Gedarif, perto da fronteira com a Etiópia e a Eritreia -- ficaram paralisadas em março e abril.

Ambas tinham sido recentemente vacinadas contra a poliomielite. A OMS afirmou que as investigações iniciais dos surtos mostram que os casos estão ligados a uma epidemia (surtos em várias regiões) derivada da vacinação em curso no Chade que foi detetada pela primeira vez no ano passado e que se está agora a espalhar no Chade e nos Camarões.