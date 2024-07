Falando à porta do número 10 de Downing Street, sede do Governo em Londres, Starmer garantiu que tudo fará para que os britânicos acreditem no futuro.

"O meu governo vai fazer-vos acreditar de novo. O trabalho para a mudança começa imediatamente. Vamos reconstruir o Reino Unido. Tijolo a tijolo, vamos reconstruir a infraestrutura de oportunidades", disse Starmer enquando os seus apoiantes o aplaudiam.

Starmer falou depois de ele e a mulher, Victoria, terem entrado na residência de 10 Downing Street sob aplausos e apertado a mão aos apoiantes.

O novo primeiro-ministro discursou no mesmo local, no exterior da casa, onde o primeiro-ministro cessante, Rishi Sunak, tinha proferido o seu discurso de despedida cerca de duas horas antes.

O discurso foi proferido pouco depois de o Rei Carlos III lhe ter pedido para formar governo durante uma cerimónia privada no Palácio de Buckingham, conhecida como o "beija mão", na qual Starmer se tornou oficialmente primeiro-ministro.

Quando faltava atribuir quatro dos 650 lugares, os trabalhistas tinham conseguido 411 deputados, uma margem significativa em relação aos 326 necessários para ter uma maioria no parlamento, segundo resultados provisórios divulgados pela televisão britânica BBC.

Os conservadores seguiam com 120 deputados e os liberais democratas com 71.

Relativamente às eleições anteriores, os trabalhistas elegeram até agora mais 210 deputados, os conservadores perderam 249 e os liberais democratas ganharam 63, de acordo com a BBC.

JSD // PDF

Lusa/Fim