O festival, que se define como um evento de "música, arte e sustentabilidade", vai ter lugar entre 01 e 03 de setembro de 2022, sendo o cartaz, para já, composto também por Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.

Organizado pela House of Fun e pela Last Tour, os bilhetes para o Kalorama vão estar disponíveis a partir de dia 01 de dezembro, embora seja possível já o registo numa lista de espera para pré-venda, a partir de segunda-feira, por 80 euros para os três dias.

O festival garante estar comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, que foram adotados "pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas, definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns", segundo a página dos ODS.

Na prática, a organização do festival indicou que vai adotar "um conjunto de medidas que passam pela inclusão social, transparência de todos os processos, utilização de energias menos poluentes e mais acessíveis, fomento do comércio local, otimização e reutilização de recursos, formação à equipa e parceiros, entre outras".

A organização remete para breve mais informações sobre o Kalorama.

