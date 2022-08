De acordo com as autoridades locais, o segundo acidente aconteceu pelas 18:00 locais (16:00 em Lisboa), perto de uma bomba de gasolina em Derik, no sudeste da Turquia, quando um camião carregado de fertilizante chocou com dois veículos, devido a uma falha nos travões.

Segundo a agência de notícias turca Anadolu, meia hora depois, um outro camião atropelou a primeira equipa médica que se tinha deslocado ao local para dar assistência aos feridos.

No total, 19 pessoas morreram e 26 ficaram feridas, de acordo com o ministro da Saúde turco, Fahrettin Coca, numa publicação partilhada no Twitter.

"O número de mortos em Derik, na província de Mardin, onde um camião atropelou um conjunto de pessoas, infelizmente subiu para 19, com 26 feridos, seis dos quais graves", lê-se na publicação.

O primeiro acidente ocorreu na secção Nizip da autoestrada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG), no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, quando um autocarro chocou com equipas de socorro que tinham sido chamadas para outra ocorrência.

Entre as vítimas mortais estão quatro elementos das equipas médicas, três bombeiros e dois jornalistas que faziam a cobertura do acidente original, segundo a agência Anadolu.

O governador de Gaziantep, Davut Gul, disse que o primeiro acidente envolveu um automóvel de passageiros que saiu da estrada.

Depois, o autocarro capotou 200 metros atrás da zona do acidente e deslizou até atingir as equipas que estavam no local.

O autocarro atingiu pelo menos uma ambulância, um carro pesado dos bombeiros e a viatura dos jornalistas.

