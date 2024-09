A maioria das candidaturas são estrangeiras (incluindo de Portugal), só 23 têm nacionalidade cabo-verdiana.

Os homens também são a maioria, com apenas sete mulheres entre as candidaturas (oriundas de Portugal, Grécia, Brasil, Botsuana e Cabo Verde).

A diversidade de origens, com mais de 30 países entre as candidaturas, são para a TACV um sinal de "prestígio" da companhia, referiu no mesmo comunicado.

O Governo publicou este mês em Boletim Oficial a criação de uma nova companhia só para voos domésticos, que sofrem de problemas crónicos de atrasos, cancelamentos e falta de aviões.

No início do ano, a TACV, companhia estatal que só se dedicava a voos internacionais, teve de alugar aviões mais pequenos (ATR) e salvar as ligações interilhas, depois de a última tentativa de concessão, à companhia angolana Bestfly, ter terminado sem sucesso.

