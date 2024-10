Em comunicado, o Serviço de Segurança Policial Norueguês (PST) referiu que o controlo das fronteiras terrestres vigorará até 22 de outubro.

A decisão é anunciada depois de as autoridades elevarem, na terça-feira, o nível de ameaça terrorista no país para "elevado", afirmando temer repercussões da atual escalada do conflito no Médio Oriente, particularmente contra alvos "judeus e israelitas".

A Noruega não é membro da União Europeia, mas o país faz parte da zona europeia de livre circulação, conhecida como espaço Schengen.

O país tem fronteiras terrestres com a Suécia e a Finlândia, membros da União Europeia e do espaço Schengen.

A polícia disse que o controlo temporário de fronteiras não vai envolver a verificação de todos os viajantes e não são esperados atrasos nas passagens de fronteira.

As embaixadas de Israel na Dinamarca e na Suécia foram recentemente alvo de ataques, a primeira com explosões perto das suas instalações e a segunda com disparo de projéteis contra o seu edifício, sem que tenha havido feridos.

