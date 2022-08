O dinheiro vai cobrir "principalmente atividades de educação e proteção no âmbito do plano de recuperação" da Unicef no norte do país, onde a província de Cabo Delgado é atingida por uma onda de violência armada desde 2017.

"Pretende-se apoiar cerca de 50 mil crianças e adolescentes, entre os 6 e 19 anos que estão fora da escola (48% rapazes, 52% raparigas) nas zonas rurais das províncias de Cabo Delgado e Nampula", zona vizinha que acolhe muitos deslocados pela violência, explicou a agência das Nações Unidas em comunicado.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Estima-se que metade da população afetada sejam crianças e jovens até aos 20 anos, reflexo da pirâmide etária do país.

