À semelhança dos demais eventos culturais, devido à pandemia de covid-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano, apresentando como novidade mais um dia de concertos, cujo cabeça de cartaz, assim como o restante alinhamento, será, entretanto, revelado, de acordo com um comunicado da organização.

O bilhete diário tem o valor de 50 euros e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90 euros.

Para o público que adquiriu os bilhetes em 2020, e no seguimento do que já foi indicado, os mesmos mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz.

Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) têm um upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional.

Citado em comunicado, o diretor da Vibes & Beats, Jorge Veloso, responsável pela organização, refere estar "confiante na previsão do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão, tendo em conta o crescente processo de vacinação em conjugação com as deliberações da DGS, permitindo assim a realização responsável de um festival dentro desta nova normalidade".

"A organização do North Music Festival tem estado em contacto e constante articulação com a Direção-Geral da Saúde, Governo, autoridades locais e todas as entidades competentes, de forma a garantir o cumprimento de todas as diretrizes para a realização do evento", sublinha.

A promotora Vibes&Beats "está ainda a receber consultoria de uma entidade privada de saúde, com uma unidade de medicina populacional e saúde pública, que tem apoiado a tomada de decisões baseadas na evidência e na avaliação de dados".

Os bilhetes para a quarta edição do North Music Festival estão agora disponíveis para venda nos locais habituais, assim como no 'site' do festival (www.northmusicfestival.seetickests.com).

