Em comunicado, Jorge Veloso, diretor da promotora do festival Vibes & Beats, explica que, após cinco anos na Alfândega do Porto e no Parque de Serralves, a decisão de transferir o evento para o estádio do Bessa "foi motivada por fatores estratégicos e logísticos".

"Acima de tudo, para dar resposta aos pedidos dos festivaleiros por mais e melhor acessibilidade e infraestruturas", afirmou o organizador, que acrescentou: "Chegámos a um ponto em que os recintos improvisados já não conseguem oferecer o conforto, a segurança e a infraestrutura necessárias para acolher o nosso público e os artistas, da forma que desejamos".

Além disso, "a localização mais central do estádio, na parte ocidental da cidade do Porto, facilita o acesso ao evento, seja por transporte público ou particular, tornando-o mais inclusivo e prático para todos".

Apesar desta mudança, a organização promete "preservar a essência que torna o North Festival único: A pronúncia do Norte".

"Prova disso é a inclusão de um terceiro palco, 'Rock à Moda do Porto', de música portuguesa, que engloba no festival o conceito até aqui autónomo, de reunir num só palco, vários artistas de génese invicta", refere.

Manter-se-á o palco "Clubbing" com várias horas de música eletrónica.

O primeiro nome anunciado foi o da artista brasileira Ivete Sangalo que será a cabeça de cartaz do dia 24 de maio.

A organização promete para "muito em breve" o anúncio de outros artistas que irão completar o alinhamento de todos os palcos do festival.

Os bilhetes estão à venda em www.vibesandbeats.pt e nos locais habituais.

