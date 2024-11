Rodrigo, descrita em comunicado pela promotora Everything is New como uma "sensação global", vai subir ao palco no Passeio Marítimo de Algés no primeiro dia do Alive do próximo ano, em 10 de julho.

A artista de 21 anos lançou no ano passado o segundo disco, intitulado "Guts", que foi descrito pela publicação Pitchfork como "uma coleção de hinos 'rocker-chick'" e de baladas "que poderiam fazer parte da banda sonora de qualquer filme clássico de liceu, de '10 Coisas que Odeio em Ti' a 'Bottoms'".

Os bilhetes para o festival de 2025, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho, já estão à venda. Os passes de três dias custam 199 euros, para dois 168 e o bilhete diário vale 84 euros.

A 16.ª edição do Alive, este ano, esgotou a lotação de 55 mil pessoas por dia, segundo o promotor, num cartaz com 124 artistas.

TDI // MSF

Lusa/fim