O musicólogo Edward Ayres de Abreu irá manter-se à frente do Museu Nacional da Música (MNM), o museólogo Sérgio Gorjão continuará como diretor do Palácio Nacional de Mafra, e na direção do Mosteiro de Alcobaça continuará a historiadora Ana Pagará, segundo a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Os mandatos dos cinco diretores agora designados têm início em 01 de abril.

No conjunto dos 35 concursos para museus e monumento nacionais, fica apenas por nomear a nova direção do Museu Rainha D. Leonor, em Beja, estando a decorrer até 26 de março a fase de candidatura do novo processo de recrutamento, depois de a selecionada para aquele museu do Alentejo, Maria de Jesus Monge, ter sido nomeada para a direção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Os 34 concursos já finalizados contaram com um total de 259 candidatos de proveniências como Espanha, Itália, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, México e Equador, além de Portugal e do Brasil, indica ainda a MMP, em comunicado.

Em relação às nomeações, a seleção dos respetivos júris traduziu-se em dois quintos (2/5) de renovações, nas direções de museus e monumentos, e três quintos (3/5) de continuidade, "com clara preponderância do género feminino (23 mulheres e 11 homens)", sublinha a MMP.

Com licenciatura em História, mestrado em Arte, Património e Restauro e doutoramento em História de Arte, Clara Moura Soares -- selecionada para dirigir o Mosteiro da Batalha - é atualmente professora auxiliar do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, tendo, entre 1998 e 2006, exercido funções no departamento de conservação e restauro da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar.

Clara Moura Soares tem trabalhado em projetos de investigação no âmbito do inventário artístico e da história e teoria da conservação e restauro do património artístico, refere a MMP na nota sobre os resultados dos cinco concursos.

Ana Cláudia Silveira, que irá assumir a direção da Fortaleza de Sagres, é doutorada em História Medieval, e membro da equipa do Instituto de Estudos Medievais, da Universidade Nova de Lisboa.

A par da carreira docente, a atividade profissional tem estado ligada à administração local e central, exercendo funções relacionadas com a museologia, gestão patrimonial e programação cultural. Tem publicado trabalhos centrados, entre outros temas, na organização e desenvolvimento dos espaços litorais e na gestão territorial promovida pela Ordem Militar de Santiago de Espada.

Quanto a Edward Ayres de Abreu, musicólogo de formação, na direção do Museu Nacional da Música (MNM) desde setembro de 2022, irá manter-se à frente do equipamento cujas novas instalações deverão ser inauguradas no Real Edifício de Mafra até final deste ano.

Com doutoramento em ciências musicais, ao longo do seu percurso profissional Ayres de Abreu colaborou com a Gulbenkian Música, a Casa da Música e o Teatro Nacional de São Carlos, fundou e dirigiu, entre 2009 e 2022, a plataforma MPMP Património Musical Vivo, tendo concebido e coordenado diversos projetos editoriais e de programação musical.

Entre 2021 e 2024 fez parte da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música.

Por seu turno, Sérgio Gorjão - diretor do Museu Nacional Grão Vasco entre 2010 e 2014 - continuará como diretor do Palácio Nacional de Mafra, cargo que desempenha desde 2021.

Licenciado em História e mestre em Museologia, foi secretário-geral da Comissão Nacional Portuguesa para a UNESCO, entre 2020 e 2021, pertencendo à equipa técnica e científica que elaborou o dossiê de candidatura do Real Edifício de Mafra a Património Mundial. Foi ainda coordenador da Rede de Museus e Galerias Municipais e dos Serviços de Cultura da Câmara Municipal de Óbidos.

Na direção do Mosteiro de Alcobaça mantém-se Ana Pagará, licenciada em História e mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico, com os domínios de especialização de arquitetura da Ordem de Cister, na perspetiva da conservação do património, e a gestão de património mundial.

Ana Pagará é diretora do Mosteiro de Alcobaça desde 2015, sendo representante dos cistercienses portugueses associados na Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses.

Foi também técnica superior da Câmara Municipal de Mafra, e desempenhou funções na Direção Regional de Cultura do Alentejo e na Câmara Municipal de Portel (1999-2001).

AG // MAG

Lusa/Fim