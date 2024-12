A curta cerimónia começou às 12:00 em ponto, na sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, e durou cerca de dois minutos, terminando pelas 12:02.

"Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas", leu o agora almirante Jorge Nobre de Sousa, antes de assinar o auto de posse.

A passagem de testemunho contou com a presença do antecessor no cargo, almirante Henrique Gouveia e Melo, - momentos antes de ser condecorado pelo chefe de Estado na mesma sala - do primeiro-ministro, Luís Montenegro, do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, dos chefes militares do Exército e Força Aérea, entre outras personalidades.

Terminada a cerimónia, seguiram-se os cumprimentos habituais. Nobre de Sousa foi cumprimentado pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez uma ronda pela sala até chegar ao almirante Henrique Gouveia e Melo, que assistia à cerimónia, a quem apertou a mão.

Na passagem de testemunho, Gouveia e Melo deu um forte abraço a Nobre de Sousa, que esteve também acompanhado pela família.

ARL // JPS

Lusa/Fim