Já hoje começa, perto da praia do Meco, no concelho de Sesimbra, um dos mais antigos festivais portugueses de música. O Super Bock Super Rock (SBSR) cumpre até sábado a 28.ª edição, com um cartaz entre o rock e o hip-hop.

A estreia ao vivo em Portugal dos italianos Måneskin e do 'rapper' norte-americano 21 Savage e o regresso aos palcos dos portugueses Mind Da Gap estão entre os destaques desta edição, cujo cartaz inclui também o 'rapper' britânico Stormzy, os norte-americanos Vulfpeck, Aminé e Tom Morello (vencedor do Prémio Woody Guthrie 2024), e os portugueses Capitão Fausto, Slow J e New Max, entre outros.

Na sexta-feira, mais a norte, em Vila Nova de Gaia, começa o festival Marés Vivas, onde até domingo irão atuar bandas e artistas estrangeiros, como Take That, James Arthur, Snow Patrol e Ben Harper, e portugueses, entre os quais António Zambujo, Ornatos Violeta, D´ZRT, Marisa Liz e Mundo Segundo com convidados.

Não muito longe, em Amarante, acontece entre sexta-feira e domingo o Mimo, cinco anos depois da última edição naquela cidade.

O festival, de entrada gratuita, apresenta um cartaz mais virado para as músicas do mundo, do qual fazem parte o 'rapper' brasileiro Marcelo D2, o cantor português Dino D'Santiago, a cantora e guitarrista maliana Fatoumata Diawara e o músico nigeriano Femi Kuti, que se apresenta com os The Positive Force.

A chamada 'world music' é também o foco do Festival Músicas do Mundo, que acontece em Sines e em Porto Covo, no Alentejo, a partir de sábado e até 27 de julho.

Entre os artistas convidados para Porto Covo (dias 20 a 22) e Sines (dias 23 a 27) estão a cantora e atual ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes (que atua dia 24), a cantora e compositora brasileira Ana Frango Elétrico, os portugueses Cara de Espelho, JP Simões (a cantar José Mário Branco), Prétu (um projeto do 'rapper' Xullaji) e Salvador Sobral, os cabo-verdianos Ferro Gaita e Mayra Andrade e os moçambicanos Moticoma.

Na sexta-feira, em Cascais, acontece o terceiro dia da edição deste ano do festival CoolJazz, que se realiza ao longo do mês de julho no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona.

O terceiro dia do festival é totalmente dedicado à música portuguesa, com o palco principal a acolher Dino D'Santiago e Maro, e o segundo palco o Rogério Pitomba Trio e um DJ set de Progressivu.

O CoolJazz tem também DJ sets aos domingos, nos jardins do Museu das Histórias, de entrada gratuita. Este domingo, a música estará a cargo da radialista Vanda Miranda.

Na Área Metropolitana de Lisboa acontece ainda o Festival do Maio, no Seixal.

Na sexta-feira e no sábado, para relembrar que a cantiga é uma arma, atuam no festival o cantor francês Manu Chao, a banda espanhola Eskorzo, o 'rapper' brasileiro Marcelo D2 e músico português Eu.Clides.

Nos mesmos dias, acontece aquele que é considerado o maior festival de música da Madeira, o Summer Opening.

No segundo fim de semana da 10.ª edição do festival, que acontece no Funchal, atuam Da Weasel, Veigh, Ivandro, Julinho KSD, Zarco e Beatbombers, Noia, GMO, Marlokov, Milky Chance, Van Zee, Pedro Mafama, Maya Blandy e Nuno Lopes, Zen Baboon, Jay Camara e Vitor Batista.

Ainda na sexta-feira e no sábado, em Mora, no distrito de Évora, realiza-se o Festival Sons do Rio, no qual vão atuar Carlos Maria Trindade, Luísa Sobral e Buba Espinho.

Também no Alentejo, em Évora, começa hoje o segundo momento do festival EA Live. Até sábado, atuam nas vinhas da Adega Cartuxa, na Quinta de Valbom, Miguel Araújo, que terá como convidado especial António Zambujo, Mariza e os GNR.

Bastante mais a norte, em Vila Nova de Famalicão, acontece a 9.ª edição do festival Laurus Nobilis.

Entre sexta-feira e domingo a freguesia do Louro vai receber nomes do metal internacional como os polacos Vader, os finlandeses Wolfheart e Bloody Falls, os gregos Septicflesh e os italianos Hideous Divinity, além de um largo contingente nacional, liderado por Moonspell e pelos locais Godiva.

Não muito longe, na Barragem de Penide, em Barcelos, realiza-se na sexta-feira e no sábado a 1.ª edição do Gate 13 Festival, dedicado à música eletrónica, que apresenta um cartaz com nomes como Øtta, Natia, Luciid, Sita Abellan e CLTX.

Mais a sul, entre sexta-feira e domingo, acontece o festival Ti Milha, na Ilha, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, com um cartaz que inclui Branko, Fogo Fogo e Scúru Fitchádu.

Ainda no Centro do país, mas um pouco mais a norte, a Praia de Quiaios, na Figueira da Foz, acolhe entre hoje e sábado o Woodrock Festival, que apresenta um cartaz com bandas como Maquina, Them Flying Monkeys, Lúcifer, Weedeater e Sinoptik.

Também no Centro, neste fim de semana chega ao fim a 12.ª edição do "Que Jazz é este?", em Viseu, que começou em 30 de junho.

Pelos palcos do parque Aquilino Ribeiro, do Teatro Viriato, do Museu Nacional Grão Vasco, da Casa do Miradouro e do Carmo 81 vão passar, no sábado e no domingo, Mäe Defays, o projeto Nils Berg Cinemascope, Sara Serpa e André Matos, que se apresenta em quarteto, com John O'Gallagher e João Pereira, Luís Vicente Trio, Ilda e o projeto Axes, do compositor e saxofonista João Mortágua.

Continuando na música jazz, os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, acolhem entre hoje e domingo a 14.ª edição do Porta-Jazz ao Relento, com atuações do quarteto do contrabaixista Nuno Campos, do guitarrista Mané Fernades, do projeto Axes e do quarteto Godua. Os espetáculos são de acesso gratuito.

Em Coimbra, está a decorrer o 15.º festival Artes Quebra Jazz, que a partir de hoje, e este fim de semana, apresenta espetáculos de Mário Laginha e Pedro Burmester, Mano a Mano (André e Bruno Santos) e Marta Pereira da Costa com António Fonseca.

