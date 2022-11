A percentagem da população residente com ensino superior era de 13,9% em 2011 e atingiu 19,8% entre as pessoas com 15 ou mais anos em 2021, representando um total de 1.782.888 indivíduos.

A estes dados junta-se ainda o peso crescente de pessoas com o ensino secundário e pós-secundário, que evoluiu de 16,7% para 24,7% na última década.

Ao nível das áreas de estudo no ensino superior, as mais frequentes foram "Ciências empresariais, administração e direito", com 21,8%, e "Saúde e proteção social", com 15,2%.

Em sentido inverso, a área "Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias" representou somente 2% das pessoas com o ensino superior no ano passado.

Ao nível da educação, os Censos2021 apontam ainda uma redução da taxa de analfabetismo da população para 3,1%, correspondendo a 292.809 indivíduos com pelo menos 10 anos sem saber ler nem escrever, quando em 2011 este indicador apresentava uma taxa de 5,2% da população acima dos 10 anos.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril de 2021.

