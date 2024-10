Como se lê no comunicado, "em execução da deliberação da Assembleia de Credores de 27 de setembro de 2024, foi celebrado na presente data o contrato através do qual a Europackaging - Investimentos, Participações e Gestão, Lda, subsidiária da Inapa IPG, alienou à Next Pack SAS 100% (cem por cento) das participações sociais no capital da Inapa Packaging SAS e, consequentemente e de forma indireta, das suas subsidiárias SEMAQ -- Societé D`Emballage et de Manutention D`Aquitaine e Embaltec SAS, pelo valor de 20.000.000 euros".

A Inapa adianta ainda que "a transmissão das referidas participações sociais foi consumada na presente data, tal como o pagamento do preço acima indicado, a título de preço fixo, não condicionado contratualmente a qualquer mecanismo de revisão".

É de recordar que em julho, a Inapa anunciou que iria pedir insolvência devido a uma "carência de tesouraria de curto prazo" da sua subsidiária Inapa Deutschland GmbH no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada solução.

No seguimento da insolvência, "foi iniciado um processo competitivo junto de potenciais investidores na Inapa IPG e nos seus ativos", como foi explicado no relatório do administrador da insolvência.

Esta venda surge então desse processo, que também contempla negociações com o grupo japonês Japan Pulp and Paper para a compra da Inapa France, por 25 milhões de euros.

