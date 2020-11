O mais conhecido grupo cultural guineense, "Os Netos de Bandim", nasceu a 12 de novembro do ano 2000, inicialmente com a missão de ajudar os habitantes do bairro com o mesmo nome a mudarem a sua mentalidade sobre questões como a saúde, educação e saneamento do meio.

Com o passar do tempo, Ector Cassamá, vulgo Negado, que se fez líder do grupo viu que era preciso "usar os aspetos intrínsecos dos povos que habitam o bairro de Bandim para fazer mais".