A afirmação foi feita durante uma visita que realizou às tropas estacionadas na fronteira norte do país, muito perto do território libanês.

"Todo o mundo está espantado com os golpes que estão a dar aos nossos inimigos. Felicito-vos. Juntos lutaremos e juntos venceremos, com a ajuda de Deus", proclamou Netanyahu, segundo um comunicado oficial do gabinete do primeiro-ministro citado pela agência de notícias Europress.

Netanyahu reuniu-se com o chefe do Comando do Norte, General Uri Gordin, e com o comandante da 36ª Divisão, brigadeiro-general Moran Omer, para "analisar a projeção das forças em território libanês" e os "êxitos operacionais alcançados".

Netanyahu falou com oficiais da 36ª Divisão e com soldados rasos. "Estou aqui com os militares na fronteira norte. A poucos metros de distância estão amigos, do outro lado da fronteira, que estão a desmantelar a infraestrutura terrorista que o Hezbollah tinha preparado para atacar as nossas cidades", disse.

"Eu digo-vos: vocês são os heróis da glória. Vós, juntamente com os vossos amigos, os soldados e as forças de segurança em Gaza, em Yosh, em toda a região. Vocês criam maravilhas. Sois leões", afirmou.

"Nos últimos doze meses estamos a mudar a realidade de uma ponta à outra", disse Netanyahu, afirmando que Israel "sofreu um golpe terrível": "Vocês são a geração da vitória", concluiu.

De acordo com o ministério da Saúde controlado pelo Hamas, a retaliação israelita pelos ataques de 07 de outubro já fez mais de 41 mil mortos.

