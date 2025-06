"O devastador ataque norte-americano a Fordó destruiu as infraestruturas críticas do local e tornou a central inutilizável", disse Netanyahu, em comunicado, citando a organização.

No comunicado, Netanyahu acrescentou que os bombardeamentos das três instalações onde o Irão desenvolvia o seu programa nuclear - Fordó, Natanz e Isfahan -, juntamente com a ofensiva israelita contra outros componentes, acabaram com a capacidade do Irão de desenvolver armas nucleares "durante muitos anos".

A sua avaliação contradiz um relatório dos serviços de informação dos Estados Unidos, divulgado pelos meios de comunicação social norte-americanos, que sugere que o programa nuclear iraniano apenas foi adiado por alguns meses.

Este relatório refere ainda que pelo menos parte do urânio altamente enriquecido do Irão, necessário para criar uma arma nuclear, foi transportado e recuperado antes da ofensiva norte-americana.

O porta-voz do exército israelita disse hoje que ainda é cedo para avaliar os danos causados ao programa nuclear iraniano, mas garantiu que o seu desenvolvimento foi atrasado "vários anos".

Uma posição idêntica à que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou hoje quando garantiu que Teerão não tem capacidade de reconstruir, para já, o seu programa nuclear.

"A última coisa que [os iranianos] querem fazer agora é enriquecer [urânio], agora querem recuperar" dos bombardeamentos dos EUA e de Israel a instalações nucleares iranianas, disse, à entrada para a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Haia, nos Países Baixos.

Trump acrescentou que os Estados Unidos da América não vão permitir que Teerão volte a enriquecer urânio para utilizar no programa nuclear.

"Podem tentar fazê-lo no futuro, não sei, mas agora não vão fazê-lo [...], sabem que vamos lá, acho que foi uma tremenda vitória para todos, até para o Irão", comentou.

Já a Agência de Energia Atómica iraniana garantiu que o país persa está pronto para retomar o enriquecimento de urânio, apesar de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Esmaïl Baqhaï, ter admitido que as instalações nucleares foram "consideravelmente danificadas" pelos bombardeamentos.

"O programa nuclear do Irão será retomado sem interrupção e estamos prontos para reiniciar o enriquecimento --- o nosso programa não será interrompido", disse a agência, segundo informaram hoje os meios de comunicação iranianos.

Israel e os Estados Unidos atacaram, no dia 13 de junho, as instalações militares e nucleares iranianas, tendo o Irão retaliado com mísseis e drones contra território israelita.

Um cessar-fogo foi acordado na terça-feira e, apesar de ter sido violado pelos dois países poucas horas depois, é considerado como ainda estando em vigor.

PMC (AFE/JSD/PSP)//APN

Lusa/Fim