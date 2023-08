"O NRP 'Figueira da Foz' e o NRP 'Dragão' acompanharam e monitorizaram, desde o dia 16 de agosto, o navio da Federação Russa 'RFS Mercuriy', da classe Steregushchiy, que se encontrava a navegar em trânsito ao largo da costa continental portuguesa", revelou a Marinha, em comunicado enviado às redações.

A Marinha recordou que "a monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no mar" e contribui "igualmente para compromisso de Portugal no esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo".

A Marinha Portuguesa tem acompanhado vários navios russos nos últimos tempos, na sua passagem ao largo da costa nacional.

Na semana passada, por exemplo, acompanhou a passagem do navio russo "Kildin".

O caso mais polémico ocorreu em março deste ano, quando 13 militares do navio atribuído à Zona Marítima da Madeira se "recusaram a cumprir" uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte de Porto Santo, alegando "uma avaria num dos motores".

