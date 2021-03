No final da primeira sessão de trabalhos da reunião de chefes de diplomacia da Aliança Atlântica hoje iniciada em Bruxelas -- naquela que constitui a sua primeira reunião presencial desde 2019 -, Anthony Blinken comentou, numa publicação na rede social Twitter, que os Aliados "permanecem firmemente comprometidos com a segurança e estabilidade do Afeganistão no longo prazo através da missão de formação «Resolute Support»".

"Asseguraremos que o solo afegão nunca mais é utilizado para lançar um ataque à América ou seus aliados", escreveu.

Blinken sublinhou também que os Estados Unidos e os seus parceiros e Aliados da NATO "estão a fazer esforços no sentido de um fim responsável para a guerra no Afeganistão" e deixou uma mensagem de unidade: "enquanto Aliados, temos de nos manter unidos: fomos juntos, vamos ajustar-nos juntos e, quando chegar a altura certa, partiremos juntos".

Já o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, indicou em conferência de imprensa que "os ministros prosseguiram as consultas sobre a presença no Afeganistão", onde a Aliança tem cerca de 10 mil militares, "a maioria dos quais" oriundos de Aliados e parceiros que não norte-americanos.

"Hoje não tomámos decisões finais sobre a postura das nossas forças, mas estamos determinados em tomar todas as medidas necessárias para manter as nossas tropas seguras", disse, reiterando que todos estão conscientes de que "não existe uma solução fácil" nem há "um caminho isento de riscos", pelo que os Aliados devem preparar-se "para todas as opções".

Stoltenberg apontou que os chefes de diplomacia "enfatizaram o seu total apoio a todos os esforços para revigorar o processo de paz" e reiterou que "uma solução negociada é a única forma de alcançar uma paz sustentável, que impeça que o Afeganistão se torne novamente uma plataforma para o terrorismo internacional".

"Todas as partes devem aproveitar esta oportunidade histórica sem mais demoras e todos os atores regionais e internacionais devem desempenhar o seu papel no apoio a um Afeganistão pacífico e estável", disse, concluindo que as consultas entre os Aliados prosseguirão "nos próximos dias e semanas".

"Continuaremos a decidir e a agir em conjunto, como Aliados", concluiu.

Esta primeira reunião presencial de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO serviu essencialmente para demonstrar a reaproximação entre Estados Unidos e os seus Aliados, depois de as relações terem sido tensas durante o mandato do anterior Presidente norte-americano, Donald Trump, nos últimos quatro anos.

No primeiro ponto da declaração hoje adotada, os Aliados apontam que se reúnem em Bruxelas "para reafirmar a duradoura ligação transatlântica entre a Europa e a América do Norte, com a NATO no seu cerne".

"Estamos unidos pelos nossos valores democráticos comuns, e pela nossa adesão aos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas. A NATO é o fundamento da nossa defesa coletiva: juntos reafirmamos o nosso compromisso solene com o Tratado de Washington, incluindo que um ataque contra um Aliado será considerado um ataque contra todos nós, tal como consagrado no Artigo 5.º", lê-se.

