"Felicito o presidente Joe Biden pelo dia de toma de posse. Uma NATO forte é bom para a América do Norte e para a Europa, pois nenhum de nós pode enfrentar os desafios que enfrentamos sozinhos. Hoje é o início de um novo capítulo e aguardo ansiosamente a nossa estreita cooperação", escreveu o antigo primeiro-ministro norueguês no Twitter.

Numa nota publicada no sítio oficial da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Stoltenberg insistiu que o entendimento entre os Estados Unidos da América e a Europa "é a base da segurança" da entidade.

"Ao longo de mais de 70 anos, a Aliança transatlântica garantiu paz e segurança ao nosso povo. A liderança dos Estados Unidos continua a ser essencial, porque trabalhamos juntos para proteger as nossas democracias, os nossos valores e a ordem internacional baseada em regras", disse.

Jens Stoltenberg acrescentou que os aliados precisam de permanecer "unidos" para "enfrentar as preocupações de segurança devido à ascensão da China, às ameaças de terrorismo, inclusive no Afeganistão e no Iraque, e uma Rússia mais forte".

"Nenhum de nós pode enfrentar estes desafios sozinho, mas juntos -- na NATO -- somos mil milhões de pessoas e metade da força militar e económica do mundo", atentou.

Stoltenberg reiterou ainda o seu desejo de trabalhar com Joe Biden e recebê-lo na próxima cimeira da NATO a ser realizada em Bruxelas, na Bélgica.

Na terça-feira, o político nórdico afirmou que a Aliança Atlântica e a União Europeia (UE) estão "desejosas" de trabalhar com o novo presidente norte-americano para reforçar as relações dos Estados Unidos com a Europa.

Após um jantar de trabalho com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, Stoltenberg afirmou através da rede social Twitter que NATO e UE aspiram a trabalhar com o chefe de Estado norte-americano para "reforçar os laços entre os Estados Unidos e Europa".

Na véspera da tomada de posse de Joe Biden como 46º presidente norte-americano, Jens Stoltenberg adiantou que Estados Unidos e o bloco europeu "enfrentam desafios globais que nenhum delas pode resolver sozinha".

O democrata Joe Biden tomou posse hoje como 46.º Presidente dos EUA, após ter feito o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio, em Washington.

Joe Biden - que sucede a Donald Trump, após ter vencido o republicano nas eleições presidenciais de 03 de novembro - prestou juramento na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, após o violento ataque ao Congresso, na passada semana, por uma multidão de apoiantes de Donald Trump.

"É um novo dia para a América", escreveu Biden, 78 anos, três horas antes da posse como Presidente, na sua conta da rede social Twitter, momentos depois de ter assistido a uma cerimónia religiosa em Washington, acompanhado da mulher, Jill, e de Kamala Harris, que também toma hoje posse como sua vice-Presidente.

