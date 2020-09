"Viajei na Ethiopian Airlines por Adis Abeba e Frankfurt até Lisboa", referiu Manuel Coelho, salientando que a companhia da bandeira alemã Lufthansa reatou também a ligação aérea de Frankfurt com a capital namibiana.

Manuel Coelho, que participa em Lisboa no debate e apreciação do Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030 como conselheiro do Conselho Económico, assim como também no encontro do Conselho das Comunidades Portuguesas, adiantou à Lusa que as ligações aéreas internacionais foram retomadas no passado fim de semana, estando previstos mais dois voos internacionais no final deste mês.