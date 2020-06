"Ainda é um tabu na Guiné-Bissau os pais falarem com os seus filhos sobre sexualidade. Se falarmos sobre isso as coisas vão começar a mudar", afirmou à Lusa Lizidória Mendes, uma das vencedoras do concurso do Banco Mundial para o continente africano "Blog4Dev2020".

O tema do concurso deste ano, a que Lizidória Mendes concorreu com mais 13.680 jovens, era sobre estratégias para acabar com a gravidez precoce nos países africanos.