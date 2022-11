De acordo com declarações do porta-voz do Governo birmanês Zaw Min Ton ao jornal Voice of Myanmar e ao Yangon Media Group, o professor australiano Sean Turnell, o realizador japonês Toru Kubota, a diplomata Vicky Bowman e um cidadão dos Estados Unidos não identificado vão ser libertados e deportados.

Turnell, de 58 anos, é professor associado de Economia na Universidade Macquarie de Sidney, e foi detido pelas forças de segurança birmanesas num hotel, na cidade de Rangum, sendo condenado em setembro a três anos de prisão por violar a lei dos segredos oficiais e a lei de imigração do país.

Já Kubota, realizador documental de 26 anos, foi detido em 30 de julho por polícia à paisana, também em Rangum, depois de, no ano passado, fazer imagens e vídeos de um protesto contra o golpe militar. Foi condenado em outubro pelo tribunal prisional a dez anos de prisão por incitar à dissidência contra os militares e violar as leis de telecomunicações do país.

Vicky Bowman tem 56 anos e foi embaixadora do Reino Unido para Myanmar, tendo sido detida em agosto juntamente com o marido, um cidadão birmanês, que também será libertado agora, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). A diplomata foi condenada a um ano de prisão por crimes de imigração.

CAD // JMC

Lusa/Fim