"Conta-me uma Canção" é um projeto audiovisual de cinco episódios que coloca em diálogo artistas portugueses de várias gerações, a partilharem histórias sobre criação artística e a interpretarem em conjunto alguns temas.

É um projeto de memória coletiva "em torno daquilo que é o bem mais valioso da música popular -- a Canção", explica a produtora em nota de imprensa.

"Mais do que estudar esta forma de expressão, o nosso propósito é de que os seus autores, neste caso também intérpretes originais, nos desvendem mais do que esteve por detrás da criação de determinada canção", lê-se na página oficial do projeto no Youtube.

O primeiro dos cinco episódios de "Conta-me uma Canção" é protagonizado por Jorge Palma e David Fonseca, com cada um dos músicos a interpretar um tema do outro - Jorge Palma canta "Someone That Cannot Love" e David Fonseca interpreta "Frágil" - e a juntarem-se para uma versão de "I Shall Be Released", de Bob Dylan.

Os outros quatro episódios do projeto juntam Best Youth e a cantora Lince, as artistas Joana Espadinha e Mafalda Veiga, a cantora Joana Alegre e o músico Sérgio Godinho e os músicos Benjamim e Samuel Úria.

Estes cinco episódios, que são disponibilizados hoje na íntegra no Youtube, foram gravados em sessões há um ano, em setembro de 2021, no estúdio Namouche, em Lisboa, com realização e edição de Joana Linda.

"Conta-me Uma Canção" é uma produção da produtora e empresa de agenciamento de artistas Vachier e Associados e contou com financiamento do Portugal 2020, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Programa Garantir Cultura (Compete 2020), criado para responder às dificuldades do setor cultural durante a pandemia da covid-19.

