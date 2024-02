Jorge Drexler apresenta-se num formato voz e guitarra em 03 de novembro na Casa da Música, no Porto, e em 06 de novembro no Teatro Tivoli, em Lisboa, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

"Ao regressar a este formato, o artista reencontra as suas canções de forma íntima e única, passando não só pelo último e multipremiado álbum, 'Tinta y Tiempo' (2022), mas também por temas de todos os álbuns da sua carreira com mais de 30 anos", lê-se no comunicado.

Médico de formação, Jorge Drexler trocou o Uruguai por Espanha em 1995 para se dedicar à música e à composição.

Jorge Drexler conta com 14 álbuns de estúdio editados e já venceu uma série de prémios, entre os quais um Óscar, vários Grammy Latinos e um Goya.

Ao longo da carreira, compôs ou cantou canções em parceria com artistas como Caetano Veloso, Marisa Monte, Mercedes Sosa, Mon Laferte, C.Tangana, António Zambujo, Omara Portundo, Salvador Sobral, Gal Costa e Natalia Lafourcade.

