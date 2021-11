A responsável do Museu Municipal de Portalegre, Sónia Alves, explicou à agência Lusa que este catálogo é "um sonho antigo", mas que "não mostra" toda a coleção do museu, porque, para atingir esse objetivo, seria necessário, "provavelmente", um catálogo com "mais de mil páginas".

No entanto, segundo a responsável do espaço museológico, o catálogo, que será apresentado às 17:00 de sábado, contém algumas das peças "mais significativas" que compõem o museu, dotado de duas "grandes coleções".

O espaço possui "uma grande coleção" de arte sacra, que é maioritariamente proveniente dos antigos conventos da cidade, de algumas igrejas e de capelas, indicou.

Além desta coleção, o museu possui "uma outra grande coleção" de artes decorativas, que engloba mobiliário, pintura e faiança portuguesa, acrescentou.

"Nós temos também outras coleções mais pequenas", nomeadamente de porcelanas orientais e de caixas em prata, disse Sónia Alves.

De acordo com o município, durante a apresentação, vai ser abordada a história do museu, dos doadores, do património que encerra e do seu legado naquela cidade, com referência também às "inúmeras curiosidades" que marcam a sua existência.

O Museu Municipal de Portalegre, instalado numa casa nobre do século XVI, foi encerrado em 2006 para obras de requalificação.

O espaço surgiu de 'cara lavada' em 2012, após a conclusão das obras, que custaram 1,4 milhões de euros.

Com uma área superior a quatro mil metros quadrados, o espaço está ainda dotado com uma sala de reserva, uma loja, cafetaria e uma sala de exposições temporárias.

