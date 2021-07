A polícia científica cabo-verdiana informou em comunicado que a mulher, de 41 anos, foi detida na segunda-feira, fora de flagrante delito, pela Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCICCEF).

Residente no bairro da Fazenda, cidade da Praia, a mulher é suspeita da prática de vários económicos, como abuso de confiança qualificada, inserção de falsidade em documentos e lavagem de capitais, cometidos de 2017 a 2019.

Segundo a PJ, os valores envolvidos nesses crimes rondam os 40 milhões de escudos cabo-verdianos (362 mil euros).

Aquela força policial cabo-verdiana recordou que a mesma mulher já tinha sido detida em junho de 2019, por suspeita de desvio de um montante estimado em 35 milhões de escudos (317 mil euros), tendo na altura sido aplicada a medida de pagamento de uma caução.

Na altura, a mulher era subgerente das agências do Banco Comercial do Atlântico (BCA) de Palmarejo, cidade da Praia, tendo sido detida por suspeita do desvio desse montante "pertencente a clientes".

A suspeita vai ser presente ainda hoje ao Tribunal da Comarca da Praia para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

