Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a alegada violação terá ocorrido entre as 02:00 e as 05:00 de hoje, tendo o alerta sido dado para o 112 por um taxista que ao passar na Rua do Benformoso encontrou a mulher deitada no chão e prostrada.

A mesma fonte acrescentou que foi a equipa do 112 que chamou a polícia por ter detetado indícios de violação na mulher, que foi transportada para o Hospital d São José, em Lisboa, para a realização dos respetivos exames médico-legais.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, a mulher, que está institucionalizada e com alguns "problemas cognitivos", estava ausente da instituição e foi convidada pelo suspeito para passar a noite no hostel onde alegadamente terá sido cometido o crime de violação.

A mesma fonte disse ainda que o suspeito estava no local e foi levado para a esquadra da PSP e identificado, mas não foi detido.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Na última semana e, segundo a PSP, são três os casos de queixas de alegadas violações a mulheres no centro de Lisboa.

A primeira queixa foi feita por uma estudante de Erasmus a viver em Portugal, na zona do Martim Moniz, em Lisboa, que afirma ter sido vítima de abuso por dois a três homens, no passado dia 19, depois de ter deixado uma viatura TVDE e quando se deslocava para casa, pelas 04:00 da madrugada, nas Escadinhas da Saúde.

A segunda denuncia foi de uma cidadã francesa, que presentou queixa à PSP contra um motorista de TVDE por violaçaão no passado dia 18 na zona do Cais do Sodré.

CMP (ARA) // VM

Lusa/Fim