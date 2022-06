"No hospital Dupti, o único centro médico de referência que ainda está em funcionamento em toda a região de Afar, estamos a ver como as crianças chegam depois de terem feito viagens muito longas e extremamente difíceis", alertou o coordenador de emergência dos MSF no país, Raphael Veicht.

Segundo a organização, pelo menos 35 crianças com sintomas de desnutrição morreram nas últimas oito semanas neste hospital, mais de dois terços das quais "menos de 48 horas após o internamento", devido ao estado "tão avançado" de debilidade em que chegaram à unidade de saúde.

Segundo Raphael Veicht, o recente conflito na região, o reduzido acesso a cuidados médicos, a falta de água e de alimentos e a insuficiente ajuda humanitária são alguns dos fatores que estão a contribuir para a "grave situação em Afar".

A região do Corno de África também sofre uma seca devastadora -- a pior em quatro décadas -- que já levou mais de 23 milhões de pessoas a enfrentarem "fome extrema" na Etiópia, Somália e Quénia, segundo um relatório publicado em maio pelas organizações Save the Children e Oxfam.

A MSF estima que apenas 20% das instalações médicas de Afar ainda estejam em funcionamento, depois de muitas terem sido saqueadas, abandonadas ou terem ficado sem recursos suficientes para assistência à população.

O hospital Dupti, que é apoiado pela organização, serve uma população total de 1,1 milhões de pessoas, incluindo centenas de milhares de deslocados.

A Etiópia mergulhou num novo conflito no final de 2020 entre as forças do governo e as da região etíope do Tigray.

A guerra começou em 04 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra o TPLF - o partido que governava a região de Tigray - em resposta a um ataque a uma base militar federal e após uma escalada de tensão política.

Atualmente, cerca de 9,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em Tigray e nas regiões vizinhas de Amhara e Afar, segundo as Nações Unidas.

Além disso, milhares de pessoas morreram e cerca de dois milhões tiveram de fugir das suas casas devido à violência.

