As conferências extraordinárias nas províncias de Luanda, Moxico, Bengo, Malanje, Zaire, Cabinda, Lunda Norte e Cuanza Norte foram hoje aprovadas numa reunião extraordinária do Bureau Político do MPLA, presidida por João Lourenço, que tomou posse, pela segunda vez, como Presidente da República na quinta-feira.

Os membros do Bureau Político do Comité Central do MPLA congratularam-se com a tomada de posse de João Lourenço e o executivo nomeado para o quinquénio 2022-2027, reafirmando "total e incondicional apoio" à implementação do programa de governo sufragado nas eleições de 24 de agosto, "em que o povo angolano participou com elevado sentido cívico e patriótico".

Expressaram ainda "apoio total ao Presidente da República na implementação das medidas de políticas que resultem numa governação com fundamento em trabalhar mais e comunicar melhor".

O Bureau Político congratulou-se também com a celebração do "centenário natalício do fundador da nação e herói nacional, Doutor António Agostinho Neto, tendo reiterado o compromisso de preservar, de forma incondicional, o pensamento político-ideológico que norteou a sua ação e abnegado empenho na Luta de Libertação Nacional, que culminou com a proclamação da Independência de Angola, no dia 11 de novembro de 1975".

Foram também aprovados ajustamentos na estrutura do secretariado do Bureau Político do MPLA.

