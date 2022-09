MPLA pede responsabilização criminal da UNITA por apresentar "documentos falsificados"

O secretário para a Informação e Propaganda do MPLA (no poder) pediu hoje às autoridades judiciais angolanas que responsabilizem criminalmente a UNITA (oposição), por apresentar "documentos falsificados" nas suas alegações de contencioso eleitoral junto do Tribunal Constitucional (TC).