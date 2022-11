Num comunicado a propósito da efeméride, o Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder desde que foi declarada a independência, pede ao povo angolano que renove "a esperança em dias melhores".

Encoraja também o Presidente da Republica, João Lourenço, "a continuar a implementar medidas de políticas que visam melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano, impulsionar o aumento da produção, o crescimento económico e a prosperidade da nação".

"O MPLA expressa-se otimista com as ações empreendidas pelo executivo angolano, que visam intensificar os esforços para a materialização do direito ao emprego digno e de qualidade, a qualificação profissional e o estímulo ao empreendedorismo especialmente para a juventude, tendo como base a aposta séria num Sistema Nacional de Formação Profissional", sublinha-se no comunicado.

O Bureau Político do Comité Central do MPLA homenageia igualmente os que pagaram "com a própria vida o empenho direto e abnegado na luta de libertação" e reafirma-se como "vanguarda da promoção e reinserção política, económica e social de todas as forças vivas da nação, combatendo as várias formas de injustiça e discriminação".

"Neste dia jubiloso, marcado pela libertação do povo angolano da dominação colonial portuguesa, o Bureau Político do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do Partido, apela todos os cidadãos a celebrarem o 47.º aniversário da independência nacional com manifestações de incontida alegria, que reforçam a crença na elevação dos níveis de unidade nacional e de coesão interna", conclui o partido.

